Число обследований на коронавирус снизилось до 26 тысяч в Петербурге на 5 июля

Более 26 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге 5 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за выходные снизилось число обследований на коронавирус. По данным Смольного на понедельник, 5 июля 2021 года, за последние сутки тестирование прошли порядка 26,7 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26784 человека. Обработано 8502 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

В Петербурге 5 июля открылись еще пять пунктов вакцинации. Все они работают на базах городских медицинских учреждений. Спрос в Северной столице очень большой, ежедневно прививаются по 20 тысяч человек.

Добавим, что в июне петербуржцы стали очень активно прививаться. По сравнению с маем, в городе привились почти на 70 процентов человек больше.