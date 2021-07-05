Скелет украинца нашли в садоводстве под Тосно

СК устанавливает причины гибели уроженца Украины, останки которого нашли под Тосно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Ленинградской области выясняет причины гибели уроженца Украины, скелет которого нашли в садоводстве в Тосненском районе. На сильно истлевшее тело наткнулись местные жители.

- 4 июля в 05:54 в полицию поступил звонок о том, что в садоводстве «Стройдеталь» найден труп неизвестного мужчины, - сообщает источник «КП-Петербург».

Приехавшие на место полицейские обнаружили тело мужчины в сильной степени разложения, от которого остался только скелет. Внешних признаков насильственной смерти на теле найдено не было.

Установить личность погибшего помог его паспорт, лежавший рядом. Умершим оказался уроженец Днепропетровска Украинской ССР 1967 года рождения. Останки направлены в морг, дальнейшее процессуальное решение будет принято по результатам судмедэкспертизы.