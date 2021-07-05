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Здоровье5 июля 2021 10:49

Повторную вакцинацию от коронавируса запустили в Ленинградской области

Привиться могут жители, которые уже вакцинировались более полугода назад
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Ленинградская область запустила повторную вакцинацию от коронавируса

Ленинградская область запустила повторную вакцинацию от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область запустила повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в администрации 47-го региона в понедельник, 5 июля 2021 года. Записаться на ревакцинацию могут те жители, которые уже были привиты от COVID-19 более полугода назад.

- Теперь во всех 109 пунктах вакцинации региона повторную прививку могут сделать жители, привитые более полугода назад, - пояснили в администрации Ленобласти.

Отмечается, что перед ревакцинацией не надо делать тест на антитела. Вне зависимости от их количества, прививаться можно, чтобы усилить иммунитет к инфекции.

Напомним, что в Петербурге наблюдается большой рост вакцинации. Так, в июне, по сравнению с маем, число первично привитых петербуржцев выросло на 70 процентов.