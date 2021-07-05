Повторную вакцинацию от коронавируса запустили в Ленинградской области

Ленинградская область запустила повторную вакцинацию от коронавируса
Фото: Артем КИЛЬКИН
Ленинградская область запустила повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в администрации 47-го региона в понедельник, 5 июля 2021 года. Записаться на ревакцинацию могут те жители, которые уже были привиты от COVID-19 более полугода назад.
- Теперь во всех 109 пунктах вакцинации региона повторную прививку могут сделать жители, привитые более полугода назад, - пояснили в администрации Ленобласти.
Отмечается, что перед ревакцинацией не надо делать тест на антитела. Вне зависимости от их количества, прививаться можно, чтобы усилить иммунитет к инфекции.
Напомним, что в Петербурге наблюдается большой рост вакцинации. Так, в июне, по сравнению с маем, число первично привитых петербуржцев выросло на 70 процентов.