Кровля горящего цеха и пилорамы обрушилась в Курортном районе Петербурга

При пожаре в цеху по деревообработке в Сестрорецке обрушилась крыша Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пожар в городе Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга усилился. По данным МЧС города на 10:30 часов понедельника, 5 июля 2021 года, огонь уже охватил три здания цеха по деревообработке. Площадь пожара с 450 квадратных метров выросла до 840 "квадратов".

- Общая площадь горения уже 840 квадратных метров. Горит весь цех площадью 450 "квадратов", 300 "квадратов" пилорамы и 90 "квадратов" пристройки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Северной столицы.

В результате пожара обрушилась кровля цеха по деревообработке и пилорамы. Площадь обрушения составляет 750 квадратных метров.

Спасатели отмечают, что несмотря на большую площадь горения, ранг пожара был понижен до №1БИС.

На данный момент пожар продолжают тушить 47 спасателей и 12 пожарных машин. Сведений о пострадавших нет.