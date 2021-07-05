Две школьницы сбежали по простыне из центра воспитания в Петербурге

Полиция ищет школьников, сбежавших из центров воспитания в Московском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Массовый побег школьниц произошел в минувшие выходные из центра воспитанниц «Прометей», что в Московском районе Петербурге. В ночь на воскресенье из здания на улице Пилотов самовольно ушли три девочки, причем две из них спустились из окна второго этажа по простыне.

- 4 июля в полицию поступило заявление от воспитателя, которая сообщила что в период с 03:00 по 07:15 через окно второго этажа, по простыни произошел самовольный уход воспитанницы 2005 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Приметы 16-летней девушки: рост 160-170 см, худощавая, волосы темно-русые, ниже плеч глаза серые. На шее татуировка в виде звездочек. В правой ноздре кольцо, язык проколот.

Вместе с ней по простыне сбежала 12-летняя школьница. В то же время из центра пропала и 16-летняя ученица 9-го класса.

А из Центра содействия семейному воспитанию в Шушарах вечером воскресенья ушел 17-летний подросток. Всех четверых ищет полиция.