Смольный опубликовал график эвакуаций автомобилей за неправильную парковку в Петербурге

Смольный назвал улицы Петербурга, где пройдет эвакуация машин с 5 по 7 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал график патрулирования улиц с 5 по 7 июля 2021 года. Сотрудники ГИБДД будут проверять парковку автомобилей, а также эвакуировать те, которые стоят под знаками "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена" с дополнительным знаком "Работает эвакуатор".

- Во избежание штрафов рекомендуем быть особенно внимательными при размещении транспортных средств на дороге, - отметили в Смольном.

Так, 5 июля патруль пройдет по улицам: Большая Зеленина, Левашовский проспект, Большая Пушкарская, площадь Восстания, Бухарестская улица, Ярослава Гашека, Кржижановского, Хасанская, проспект Культуры, Руднева, Лесной проспект, Северный, Орджоникидзе, Варшавская, Стартовая, Маршала Захарова, Ленинский проспект, Андреевский переулок и проспект Маршала Жукова.

График патрулирования и эвакуации автомобилей / Фото: Комитет по транспорту

Далее по некоторым улицам пройдет повторная проверка. Поэтому автомобилистам стоит внимательно выбирать место парковки.