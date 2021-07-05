Заражаемость коронавирусом взлетела до 1828 человек в сутки в Петербурге на 5 июля 2021 года

Очередной рост заражения коронавирусом произошел в Петербурге 5 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зафиксирован новый рост числа больных коронавирусом. По данным оперативного штаба на понедельник, 5 июля 2021 года, за сутки в городе заболели еще 1828 человек. Это на 2,5 процента больше, чем днем ранее. Рост продолжается уже второй месяц.

- Также за последние сутки от коронавируса умерли 100 человек, выздоровели всего 743 пациента. За все время пандемии зараженных уже 478 280 человек, скончались 16 876 и выздоровели 455 195 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 5 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Власти города продолжают настаивать на том, что волну может остановить только вакцинация. И горожане стали прислушиваться к этому. Так, в июне, по сравнению с маем, количество первично привитых от коронавируса петербуржцев выросло почти на 70 процентов.

Ежедневно в городе вакцинируются более 20 тысяч человек. В связи с этим с 5 июля в Петербурге открылись пять дополнительных прививочных пункта. Итого, в городе работают 139 кабинетов и 27 мобильных бригад.