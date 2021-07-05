Крупную партию вакцины от коронавируса привезли в Петербург 5 июля

В Петербург поступила крупная партия вакцины от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург в понедельник, 5 июля 2021 года, поступила крупная партия вакцины от коронавируса. Новая поставка "Спутника V" в размере 49 200 доз прибыла на фармбазу города, откуда препарат будут распределять по прививочным пунктам. Об этом сообщили в Смольном.

- В последние дни значительно выросло количество привитых горожан. С учетом сезона летних отпусков темпы вакцинации необходимо сохранять на высоком уровне. Запас вакцины в Петербурге пополняется регулярно, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас запас вакцины в Петербурге составляет более 174,8 тысяч комплектов доз. Всего в город было поставлено 1 128 532 дозы вакцины.

С начала прививочной кампании в Петербурге первично были вакцинированы свыше 953 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли более 724 тысяч человек. В Петербурге работают 134 пункта вакцинации в медучреждениях и еще 27 мобильных пункта.