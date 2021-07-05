«Женщина кричала, что там дети»: Квартира полыхала в доме на проспекте Наставников

Пожар возник на седьмом этаже многоэтажки. Фото: vk.com/ladozhskaya_drive

Серьезный пожар произошел в Красногвардейском районе Петербурга утром 5 июля. В многоэтажном жилом доме на проспекте Наставников полыхала квартира. Огонь выбивался из окон, а столбы дыма поднимались высоко в небо.

- Женщина в окне кричала, что там где-то дети. А из соседнего окна мужик орал страшным воем, - пишут очевидцы в паблике «Ладожская рулит. Красногвардейский район».

На месте происшествия работают расчеты спасателей МЧС, жильцов дома эвакуировали на улицу.

- В 11:27 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Наставников, 11, корпус1.В 2-х комнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 10 квадратных метров, в коридоре обгорела обстановка. В 11:58 пожар локализован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

К ликвидации ЧП привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники. На месте происшествия продолжается разбор завалов, данные о пострадавших уточняются.