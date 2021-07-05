Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью артиста Владимира Меньшова Фото: Борис КУДРЯВОВ

В понедельник, 5 июля 2021 года, умер народный артист, кинорежиссер, сценарист и обладатель "Оскара" Владимир Меньшов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил глубокие и искренние соболезнования в связи с этой большой утратой.

- Ушел из жизни замечательный режиссер и актер, подаривший нам по-настоящему народные, горячо любимые многими поколениями зрителей кинофильмы: "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". Вместе с ленинградцами — поклонниками яркого таланта Владимира Валентиновича Меньшова, глубоко опечален его кончиной, - отметил Дрозденко.

Также от себя и от лица жителей Ленобласти он выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким, а также "Мосфильму".

- Светлая память!

Владимир Меньшов умер на 82 году жизни. Причиной стали осложнения из-за коронавируса. Смерть артиста поразила многих. Об этом высказались Михаил Боярский, Нина Усатова и Иван Краско.