1344 кубометров мусора и 1738 тонн грязи вывезли с улиц Петербурга за неделю

1800 тонн грязи вывезли с улиц Петербурга за неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 1800 тонн грязи вывезли с улиц Петербурга всего за одну неделю. Городской Комитет по благоустройству подводит итоги минувших семи дней и заодно показывает чистоплотность жителей и гостей Северной столицы.

- Дорожные предприятия Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга за прошлую неделю, с 28 июня по 4 июля, собрали и вывезли с городских улиц более 1344 кубометров мусора и 1738 тонн смета, - сообщает пресс-служба ведомства.

Днем убирать город выходило 500 единиц техники и около 900 работников ручного труда, ночью – более 400 машин и свыше 200 дворников дорожных предприятий.

На помывку дорог было потрачено 43,7 тыс. кубометров воды и более 200 литров шампуня.

В наступивший понедельник Петербург убирают 900 дворников, улицы чистят и моют 504 машины.