Суд Петербурга запретил аниме «Акира» о сверхчеловеке, спасающем Японию

Суд Петербурга запретил новую порцию аниме. Фото: кадр с видео

Очередное заседание по вопросу вредности аниме для подрастающего поколения прошло в Петербурге. На этот раз решение по иску прокуратуры выносил Фрунзенский райсуд. Судье пришлось посмотреть мультфильм про опыты над людьми и культ сверхчеловека.

- В сюжете аниме в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. А в Японии возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, решит все проблемы страны, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По итогам заседания судья согласился с доводами прокуратуры и постановил запретить доступ к сериалу «Акира». Правда, только на одном конкретном сайте.

Тем же решением были забанены очередные ссылки на сайты с аниме «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти», которые уже запрещались ранее на других интернет-ресурсах.