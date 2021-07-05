Футбольному фанату запретили посещать матчи за отсутсвие маски на стадионе в Петербурге

Футбольного фаната оштрафовали за отсутсвие маски на стадионе "Газпром Арена" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд в понедельник, 5 июля 2021 года, оштрафовал футбольного фаната за отсутствие маски на стадионе, а также запретили ему полгода посещать официальные спортивные мероприятия. Инцидент произошел 2 мая на "Газпром Арене".

- Мужчина находился на трибуне во время матча между командами "Зенит" - "Локомотив". Вел себя неподобающе, нецензурно выражался в адрес контролера-распорядителя и отказался надеть средства индивидуальной защиты, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В свою очередь фанат заявил, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что требования контролера надеть маску были законны. Также он пояснил, что никого не оскорблял и от требований не уклонялся, а просил их разъяснить.

Суд принял решение запретить мужчине 6 месяцев посещать официальные спортивные мероприятия и оштрафовал его на 3 тысячи рублей.