Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновятся с 15 июля

Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновляется с 15 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 15 июля 2021 года возобновится автобусное движение. Поездки будет выполнять латвийский перевозчик Ecolines. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя компании Андрей Волков.

- Идя навстречу многочисленным пожеланиям пассажиров, с 15 июля Ecolines восстанавливает регулярное движение между Петербургом и столицей Финляндии, - отметил Волков.

Пока что автобусы будут выполнять рейсы по вторникам, четвергам и субботам. Постепенно компания перейдет на ежедневный график. Важно, что ездить смогут только те пассажиры, у которых есть необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия.

Стоимость поездки в один конец порядка 2,7 тысяч рублей. Напомним, что сообщение между городами было закрыто с апреля 2020 года.