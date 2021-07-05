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Общество5 июля 2021 15:22

Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновятся с 15 июля

Воспользоваться поездкой могут только пассажиры, имеющие необходимые документы и разрешения
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновляется с 15 июля

Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновляется с 15 июля

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 15 июля 2021 года возобновится автобусное движение. Поездки будет выполнять латвийский перевозчик Ecolines. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя компании Андрей Волков.

- Идя навстречу многочисленным пожеланиям пассажиров, с 15 июля Ecolines восстанавливает регулярное движение между Петербургом и столицей Финляндии, - отметил Волков.

Пока что автобусы будут выполнять рейсы по вторникам, четвергам и субботам. Постепенно компания перейдет на ежедневный график. Важно, что ездить смогут только те пассажиры, у которых есть необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия.

Стоимость поездки в один конец порядка 2,7 тысяч рублей. Напомним, что сообщение между городами было закрыто с апреля 2020 года.