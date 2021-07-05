«Невозможно поверить»: Елизавета Боярская выразила соболезнования дочери Владимира Меньшова

Режиссер фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" умер на 82-м году жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Петербургская актриса Елизавета Боярская в числе многих выразила соболезнования родным и близким актера, кинорежиссера Владимира Меньшова, который умер утром 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

- Юля.. невозможно поверить!!! Глубочайшие соболезнования! Дай Бог вам пережить эту потерю! Светлая память! - написала Боярская в комментариях к печальной новости в Инстаграме дочери Владимира Меньшова телеведущей Юлии Меньшовой.

Отметим, что соболезнования родным режиссера выразили многие известные петербуржцы, в том числе актеры Михаил Боярский, Иван Краско и Нина Усатова. А также губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.