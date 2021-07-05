Девушка и мужчина утонули в Ленобласти за выходные

Девушка утонула на карьере в минувшее воскресенье. Фото: vk.com/acclo

Еще две трагедии с погибшими на воде произошли в Ленинградской области в минувшие выходные. Жертвами неудавшегося отдыха стали мужчина и молодая женщина, утонувшие в субботу и воскресенье. Искать тела пришлось водолазам.

- 3 июля в реке Вьюн у поселка Пятиречье утонул мужчина. 4 июля спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Другой трагический инцидент произошел на Келковском карьере. Здесь пошла купаться и пропала 26-летняя девушка. Ее тело извлекли и передали полиции спасатели отряда из Шлиссельбурга.

Напомним, что с начала лета в Ленобласти погибли 23 человека, это печальный рекорд последних годов. Теперь к ним прибавились еще два случая.