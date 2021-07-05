12 амбулаторий построят в садоводствах под Петербургом

В 2021 году в садоводствах под Петербургом построят еще 12 амбулаторий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В садоводствах под Санкт-Петербургом построят 12 новых амбулаторий в этом году. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в понедельник, 5 июля 2021 года. Этим летом в дачных поселениях уже работают 42 медучреждения.

- По заявкам председателей выезжают мобильные бригады, которые делают прививки от коронавирусной инфекции. Мы продолжим строить новые амбулатории. В сложившихся условиях это особенно важно, - отметил Беглов.

Каждый год в садоводствах отдыхают около 2,5 миллионов петербуржцев, а в пандемию их количество выросло. В прошлом году для того, чтобы обеспечивать всех дачников медпомощью, было построено 12 амбулаторий.

- В этом году мы увеличили финансирование подпрограммы, заложив на неё 451 миллион рублей. Значительную часть – 300 миллионов рублей, также, как и в прошлом году, направим на строительство инфраструктуры в садоводствах, где живут многодетные семьи, - подчеркнул градоначальник.