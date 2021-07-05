Новые автобусные маршруты появятся на Васильевском острове в Петербурге

Новые автобусные маршруты введут на Васильевском острове Фото: Артем КИЛЬКИН

На Васильевском острове Санкт-Петербурга появятся новые автобусные маршруты, которые свяжут район с другими частями города. Как пишут в понедельник, 5 июля 2021 года, "Невские новости", местные жители постоянно жалуются на плохую транспортную доступность на острове - по полчаса ждут нужный транспорт, а ехать до центра нужно с пересадками.

- Толпы на остановке. Много детей, пожилых людей и женщин. Зимой все вынуждены мерзнуть, летом страдать от невыносимой жары, - пожаловался местный житель.

В комитете по транспорту пояснили, что используют систему мониторинга, чтобы понять, по каким маршрутам необходим дополнительный транспорт. Так, в 2022 году новые автобусы свяжут Василеостровский район с Петроградским, Выборгским, Калининским и Адмиралтейским: №220 от Крестовского острова до метро "Горный институт", №230 от ж/д Пискаревка до Уральской улицы, №249 от ж/д Ручьи до метро "Приморская", 262 от набережной Екатерингофки до метро "Приморская" и №275 от проспекта Культуры до метро "Василеостровская".