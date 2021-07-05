Фуд-корты в ТЦ Петербурга могут открыть, но с новыми правилами работы

Закрытые фуд-корты могут открыть по новым правилам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские рестораторы работают над предложением к властям Петербурга об изменении формата работы фуд-кортов. Сейчас эти точки общепита в торговых центрах закрыты, что приносит убытки бизнесменам. Но есть вариант, как их открыть с соблюдением карантинных мер.

- Люди приходят, садятся за столики. Заказы принимают и приносят официанты. Тогда не будет очередей, никто не толпится у касс. Все дисциплинированно и соблюдением эпидемических норм, - рассказал газете «Петербургский дневник» председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Если такой вариант устроит Роспотребнадзор и профильный комитет Смольного, тогда фуд-корты, закрытые с 17 июня, смогут открыться вновь. Это поможет снизить убытки отрасли, которая еще не оправилась от прошлого локдауна, когда общепит был закрыт долгое время и работал только навынос и доставку.