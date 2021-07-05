Генконсул Турции в Петербурге умер от коронавируса

Генконсул Турции в Петербурге умер на 57-м году жизни. Фото: twitter.com/MevlutCavusoglu

Генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз умер на 57-м году жизни. О кончине дипломата стал известно 5 июля после записи в Твиттере, которую сделал глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

- К сожалению, сегодня мы потеряли генерального консула Санкт-Петербурга Мехмета Ферхана Йорулмаза. Да помилует Господь нашего покойного генерального консула, я выражаю свои соболезнования и терпение его семье и сообществу. Покойся с миром, - говорится в сообщении.

Официально причины преждевременной смерти не называются, но по предварительным данным ими стали последствия коронавируса. Как изменится работа консульства в связи трагическими событиями, пока неизвестно

Известно, что Мехмет Ферхан Йорулмаз был назначен генконсулом Турции в Петербурге осенью 2020 года. Ему было 56 лет.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким покойного.