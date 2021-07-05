Жителям Ленобласти прибавили три часа тишины

В Ленобласти гавкать запрещено с девяти вечера и до восьми утра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленинградской области приняли новую версию «Закона о тишине», которым регламентируется время отдыха и ремонта в домах жителей 47 региона. Теперь у людей будет на три часа тишины в сутки больше.

- В будние дни нельзя шуметь с 21.00 до 8.00. По предыдущей редакции закона это время было с 23.00 до 7.00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22.00 до 10.00 и ежедневно – с 13.00 до 15.00, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Но самое интересное, в законе прописано требование о соблюдении тишины и от домашних животных. Каким образом хозяева будут запрещать собакам лаять, а кошкам мяукать, не уточняется. При этом молчать питомцы должны не только дома, но и на улице во время прогулки.

Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей, повторный проступок будет стоить вдвое дороже. При этом наказывать шумных соседей должны полиция и чиновники. Стражи порядка приезжают на вызов и оформляют факт нарушения, а размер наказания определяет местная власть.

Новые нормы вступают в силу через 10 дней после подписания.