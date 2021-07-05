Беглов заявил о стабилизации числа суточных госпитализаций в Петербурге

Власти Петербурга заявили о стабилизации статистики по госпитализациям в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал текущую эпидситуацию по коронавирусу непростой, но вместе с этим отметил, что в городе наконец-то стабилизировалось количество суточных госпитализаций. В Смольном видят активность жителей Северной столицы в плане вакцинации от инфекции и благодарят за сознательное решение. Напомним, ежедневно, не считая выходных, в Петербурге прививаются уже более 20 тысяч человек.

- Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось. Если вы еще не сделали прививку – не затягивайте. Коллективный иммунитет формируется, в том числе, благодаря массовому участию в вакцинации, - отметил губернатор во время обращения к горожанам на «Радио России».

К слову, «КП-Петербург» выяснила, что некоторые частные клиники в городе обходят запрет на платную вакцинацию и берут за процедуру немалые деньги.