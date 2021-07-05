Автомобиль перевернулся на бок в жестком ДТП на Дунайском проспекте

В Петербурге произошло жесткое ДТП с участием трех авто на Дунайском проспекте. Фото: Полина ШАНДРАК

Иномарка перевернулась на бок в серьезном ДТП на Дунайском проспекте. Все произошло вечером в понедельник, 5 июля. На месте происшествия оказалась корреспондентка «КП-Петербург». По ее словам, в аварии пострадали минимум три автомобиля. Говорить о причинах происшествия сложно, но видно, что на островке безопасности проломлен забор. Не исключено, что кто-то вылетел на встречку.

К счастью, в аварии нет тех, кто серьезно пострадал. Фото: Полина ШАНДРАК

- Очевидцы ДТП говорят, что кто-то выскочил на встречную полосу, Там ищут свидетелей. Все участники аварии в шоке, не понимают, что именно произошло. На место приехали сотрудники МЧС, «скорая», - рассказывает с места журналистка «Комсомолки».

Причины аварии выясняют инспекторы ГИБДД. Фото: Полина ШАНДРАК

Серьезно в аварии никто не пострадал, медики разве что забинтовали руку одному из водителей. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.