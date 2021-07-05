Смертность выросла на 30% в Петербурге за пять месяцев 2021 года

В Петербурге на 30% выросла смертность по сравнению с прошлым годом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост смертности с января по май 2021 года – на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщается в свежем отчете Петростата. В ведомстве указали, что за пять месяцев в 2020 году умерли 20 752 жителя Северной столицы, а в 2021-м за этот же период – 27 027. Рост неутешительный, но о причинах увеличения количества летальных исходов в документе не упоминается.

- В 2021 году естественная убыль населения пока что составляет минус 10 240 человек. Миграционный рост компенсировал ее на 99%. Кроме этого с января по май зарегистрировали 11 089 браков и 8738 разводов, - сообщается в документе Петростата.

Что касается данных по заболеваниям, то за первые пять месяцев 2021 года горожане часто попадали в больницы с пневмонией и острыми кишечными инфекциями.