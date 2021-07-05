Спасатели нашли трупы двух мужчин, спрыгнувших в реку с водозабора в Ленобласти

В Ленобласти нашли мертвые тела двух парней, спрыгнувших в Тихвинку с водозабора. Фото: vk.com/acclo

Спасатели обнаружили мертвые тела двух молодых людей, которые спрыгнули в бушующую реку с водозабора в Тихвинском районе Ленобласти. Напомним, на берегу парни оставили бутылки пенного, деньги, одежду, ключи и смартфон. Почему-то они решили, что идея спрыгнуть в воду, полную пены и огромных волн, - вполне хорошая. Итог трагичный. Приятелей разыскивали четыре дня. И вот, нашли.

- Мужчины утонули в реке Тихвинка, спрыгнув с водозабора 1 июля. 5-го числа сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обнаружили тела, доставили их на берег и передали сотрудникам полиции, - сообщается в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

Добавим, что уголовное дело по факту происшествия не возбуждали, но проверку по факту трагедии полиция все-таки проводит.