«Мерседес» перевернул «Хендай» в жестком ДТП в Петербурге

В Петербурге "Хендай" перевернулся от столкновения с "Мерседесом". Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге «Мерседес» влетел в «Хендай» на Московском проспекте. От неожиданного удара второй автомобиль перевернулся на крышу и остался лежать на месте. На место сбежалось много очевидцев, которые помогли водителю «Хендая» выбраться из западни.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Одну из записей опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по видео, белый «Мерседес» не заметил «Хендай», который резко выехал перед ним на дорогу. Видимо, хотел проскочить. Другие участники движения заблаговременно остановились перед внезапным гостем.

По словам очевидцев, на место выезжала "скорая", но серьезных травм ни у кого нет. Фото: vk.com/spb_today

- Авария произошла около 17:45 возле дома №191 на Московском проспекте, - коротко отметил «Дорожный инспектор», не сообщив о возможных пострадавших.

Теперь ДТП занимаются сотрудники ГИБДД.