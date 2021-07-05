Власти Петербурга хотят провести международный культурный форум в очном формате

В Петербурге готовятся к очному проведению международного культурного форума. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном хотят провести в очном формате Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится в ноябре 2021 года. В прошлом году, напомним, мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, как и ПМЭФ.

Власти Северной столицы понимают, что эпидситуация сейчас непростая, но улучшения есть – например, по числу госпитализаций и количеству привитых. Проведение любых крупных мероприятий будут согласовывать, исходя из заболеваемости инфекцией.

- Мы продолжаем готовиться к проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума в режиме реального присутствия. Также надеемся, что пандемия не помешает нам достойно отметить два главных юбилея этого года: 200-летие Федора Михайловича Достоевского и 800-летие князя Александра Невского, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».