Комбинату имени Кирова в Петербурге грозит штраф за неотремонтированные фасады

В Петербурге могут оштрафовать комбинат имени Кирова за плохое состояние фасада корпусов. Фото: vk.com/o.u.zotov

Петербургская ГАТИ грозится оштрафовать комбинат имени Кирова за неотремонтированные фасады. Инспекторы исследовали 13 нежилых зданий предприятия на улице Красного Текстильщика и обнаружили массу нарушений – не только плохой капремонт, но и самовольно установленные решетки, воздуховоды и другое техническое оборудование.

- Возбуждены 19 дел об административных правонарушениях. За неисполнение обязанностей по ремонту фасада предусмотрен штраф на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей, за самовольное изменение фасадов – 20-100 тысяч, - пишет «Мойка78».

Добавим, что с 5 июля ГАТИ начала так называемую неделю чистоты. Инспекторы будут регулярно следить за состоянием фасадов нежилых домов, а также постоянных ограждений в девяти районах Северной столицы.