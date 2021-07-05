ЗакСобрание хочет увеличить число парков и скверов на Васильевском острове

На Васильевском острове могут появиться новые парки и скверы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты ЗакСобрания Санкт-Петербурга хотят увеличить количество парков и скверов на Васильевском острове путем изменения городского закона о зеленых насаждениях. Парламентарии рассмотрят предложение об изменении «природного» норматива с 6 квадратных метров зелени на человека до 10. Речь исключительно про Василеостровский район, который не балует многочисленными парками.

- Считаю, что этот законопроект чрезвычайно важен не только в плане обеспечения устойчивой экологической ситуации в одном из наиболее динамично развивающихся районов города, но и в социальной сфере. Комфортная городская среда – это одно из базовых условий формирования достойного качества жизни населения, - цитируют главу ЗакСа Вячеслава Макарова на сайте парламента.

Добавим, что законопроект направлен и на то, чтобы не допустить массовое строительство «каменных джунглей» на намывных территориях.