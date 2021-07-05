Полиция открыла огонь по пьяному гонщику в Колпино

В Петербурге инспекторы ДПС открыли огонь по пьяному гонщику на "Хендае". Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ДПС задержали пьяного гонщика, который пытался скрыться от них в Колпинском районе Петербурга. Все началось в поселке Металлострой, когда горе-водитель отказался останавливаться и пустился в бега в сторону Рыбацкого. В итоге он заехал на КАД, где полицейские несколько раз выстрелили в сторону его «Хендая». Пара пуль попала в багажник, а одна точнехонько в колесо.

Полицейские прострелили колесо злоумышленнику. Фото: vk.com/dorinspb

- Догнали его на развязке с проспектом Энгельса, в Выборгском районе. Все произошло 5 июля около 2:20. Водителю 28 лет, надул 0,7 мг./л, - передает «Дорожный инспектор» со ссылкой на свои источники в ГИБДД.

Водителя заковали в наручники и составили на него несколько административных протоколов за неостановку, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный сигнал светофора. С правами он может распрощаться.