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Происшествия6 июля 2021 0:27

Гостей отеля на Садовой улице срочно эвакуируют из-за пожара

На месте работают 37 спасателей МЧС, горит один из номеров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге произошел пожар в отеле на Садовой улице.

В Петербурге произошел пожар в отеле на Садовой улице.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел пожар в одном из номеров отеля на Садовой улице. Очевидцы заметили возгорание в 00:05. На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые не оценили ситуацию и поняли, что необходимо срочно эвакуировать постояльцев гостиницы.

- Горит отель «Холидей Ин» на Садовой, д.62А. Предварительно, огонь возник в одном из номеров. Идет эвакуация. Пожар ликвидируют 37 сотрудников МЧС на 8 единицах спецтехники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.