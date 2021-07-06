Гостей отеля на Садовой улице срочно эвакуируют из-за пожара

В Петербурге произошел пожар в отеле на Садовой улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел пожар в одном из номеров отеля на Садовой улице. Очевидцы заметили возгорание в 00:05. На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые не оценили ситуацию и поняли, что необходимо срочно эвакуировать постояльцев гостиницы.

- Горит отель «Холидей Ин» на Садовой, д.62А. Предварительно, огонь возник в одном из номеров. Идет эвакуация. Пожар ликвидируют 37 сотрудников МЧС на 8 единицах спецтехники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.