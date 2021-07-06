Петербуржец жестоко избил бывшую жену и ее голого любовника у «Беговой»

В Петербурге мужчина жестоко избил экс-супругу и ее голого любовника. Фото: предоставлено "КП"

Житель Санкт-Петербурга жестоко избил бывшую жену и ее голого любовника во дворе одного из жилых домов в районе станции метро «Беговая». Очевидцем кровавой драмы стала читательница «Комсомолки» Екатерина. Девушка сняла конфликт на видео. Судя по записи, мужчина застал пару в интимный момент в продуктовом магазине. Он буквально выкинул их на улицу и начал избивать.

Без комментариев. Фото: предоставлено "КП"

- Они в разводе, жену не может в покое оставить. Ужасно и страшно, - коротко рассказала очевидец.

Во время нападения нападавший приговаривал, чтобы ловелас отстал от его семьи с ребенком. В ответ на это женщина возразила, что они уже два года в разводе, и он не имеет право себя так вести. Избитый мужчина истекал кровью и держался за бок, вероятно, его ударили ножом. Никто из пары не смог за себя постоять, а прохожие равнодушно отнеслись к конфликту. «КП-Петербург» выясняет обстоятельства происшествия.