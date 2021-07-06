Спасатели МЧС локализовали пожар в отеле на Садовой улице

Пожарные локализовали огонь в одном из номеров отеля на Садовой улице. Фото: google.com/maps

Спасатели МЧС достаточно быстро локализовали пожар, вспыхнувший в отеле на Садовой улице в Санкт-Петербурге. Напомним, в доме №62А в одном из номеров заметили огонь спустя пару минут после полуночи. Постояльцев срочно эвакуировали. На место оперативно прибыли пожарные. Как оказалось, горели постельные принадлежности.

- В отеле «Холидей Ин» в одном из номеров площадью 20 квадратных метров произошел пожар. Огонь распространился на 3 «квадрата». В 00:27 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что на место выезжали 37 пожарных на восьми единицах спецтехники.