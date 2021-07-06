Шумная компания на «Жигулях» улетела в яму на Ленской улице в Петербурге

"Жигули" улетели в яму с теплосетями ночью в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

На Ленской улице в Петербурге шумная компания на «Жигулях» улетела в яму с трубами, огражденную на время ремонтных работ на теплосетях. Жители Красногвардейского района пишут в соцсетях, что отечественная легковушка носилась по ночному городу и нарочно газовала. Громкая выхлопная система не давала спать людям, но в поездку ребят вмешалась карма.

Мгновенная карма, чего тут добавить. Фото: vk.com/spb_today

- Этот «Жигуль» устроил такой рев, визг, двери отрывались на ходу, багажник открылся. Выехал из дворов на Ленскую и угодил в траншею. И, честно, было радостно, таким... так и надо. И кто был за рулем, догадаться не сложно! – пишет очевидец Вероника в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Теперь в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС, прибывшие на место. Неизвестно, есть ли пострадавшие в аварии.