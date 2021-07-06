Последние новости в Санкт-Петербурге на 6 июля 2021 года: Итоги дела о гибели рабочего при обрушении СКК и возвращение аномальной жары

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 6 июля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру вторника, 6 июля 2021 года. В городе наконец-то огласили приговор по уголовному делу о гибели рабочего в момент обрушения СКК. Напомним, судили руководителя подрядной компании и прорабов, которые демонтировали кровлю. Мужчины признали вину, дело рассматривали в особом порядке. Каждый из них получил по 2 года условного лишения свободы. Кроме этого они выплатят по 900 тысяч рублей родственникам погибшего.

В Северной столице завершилось еще одно громкое дело – по поводу гибели двух студентов в антикафе «Типичный Питер» в 2018 году. Двое приятелей заживо сварились в кипятке из-за прорыва трубы. На скамье подсудимых оказался диспетчер «Теплосетей». Он вину не признал, но суд решил иначе и дал ему три года условного лишения свободы и трехлетний испытательный срок.

В город все-таки возвращается аномальная жара. Максимум на этой неделе составит до +33 градусов по Цельсию. Спасибо стоит сказать антициклону. Зной будет греть головы петербуржцам примерно до 12 июля. А к середине месяца синоптики ожидают ливни и грады. Но это не точно.

«КП-Петербург» выяснила, что в Северной столице есть хитрые частные клиники, которые платно прививают от коронавируса. Цены обычно разнятся от 2,5 тысячи до 5. Такая вакцинация запрещена законом, поэтому можно спокойно жаловаться в Росздравнадзор на медучреждение-нарушитель, если оно не включено в систему ОМС.