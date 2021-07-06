Экстремальная жара и яркое солнце застанут Петербург 6 июля

32-градусная жара вернется в Петербург 6 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Санкт-Петербурге удивляет не только гостей города, но и местных жителей. Так долго без дождей и серого неба Северную столицу сложно представить. Однако во вторник, 6 июля 2021 года, в городе на Неве будет светить яркое солнце, а температура воздуха вновь поднимется до экстремальной отметки.

- Условия погоды в Северной столице продолжит формировать периферия обширного антициклона. Его стараниями в регионе малооблачно и без дождей. При этом температура воздуха еще немного повысится, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, днем термометры покажут плюс 30-32 градуса, по области установится 27-32 градусная жара. Ветер при этом юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Такая жара будет стоять минимум три дня. Температура ожидается около 31-33 градусов выше нуля и совершенно без дождей. Чуть похолодает ближе к пятнице.