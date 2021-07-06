Вакцинированных от коронавируса петербуржцев попросили сдать плазму

В Петербурге вакцинированных жителей призвали сдать плазму Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская городская станция переливания крови обратилась к жителям города с просьбой сдать антиковидную плазму. Речь идет не только о тех, что переболел инфекцией. Теперь кровь принимают и у тех, кто привился от COVID-19. Об этом в понедельник, 5 июля 2021 года, рассказала главный врач станции Татьяна Засухина в прямом эфире в "ВКонтакте".

- Сейчас запасов плазмы в Санкт-Петербурге хватает. Но постепенно медучреждения начинают больше в ней нуждаться, - пояснила Засухина.

Также для доноров выпущено специальное распоряжение губернатора о выплатах - по 5 тысяч рублей за полную дозу плазму. Однако речь идет только о тех, кто переболел коронавирусом.

Перед тем, как стать донором, желающие должны пройти первичную консультацию. На нее можно записаться по телефону 636-68-85 или написать сообщение в официальном Телеграм-канале. После этого донору необходимо заполнить электронную анкету и проконсультироваться с врачом-трансфузиологом на предмет противопоказаний.