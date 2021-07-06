Более 100 машин с архивными номерами поймали инспекторы ДПС в Петербурге 3 и 4 июля

В Петербурге за выходные инспекторы ДПС поймали более 100 «машин-призраков» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшие выходные, 3 и 4 июля 2021 года, инспекторы ДПС поймали более 100 так называемых "машин-призраков". Речь идет об автомобилях, на которых установлены архивные государственные регистрационные знаки. Об этом во вторник, 6 июля, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В минувшие выходные в Петербурге прошел профилактический рейд по поимке "машин-призраков". Как правило, большинство их владельцев - лихачи, которые превышают скорость и ставят под угрозу жизни других автомобилистов и пешеходов, - пояснили в полиции.

Архивные номера позволяют их владельцам избежать наказания. Для выявления таких нарушителей инспекторы используют технические средства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД.

Так, за выходные было поймало 128 таких автомобилей. Как и положено в таких случаях оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства были изъяты у водителей, а сами они привлечены к административной ответственности. Чуть позже 40 водителей были повторно остановлены, так как продолжили кататься без номерных знаков. Их машины были изъяты и помещены на спецстоянку.