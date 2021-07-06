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Дом. Семья6 июля 2021 9:51

У лебедей Афина и Персей родились птенцы в пруду у Пискаревского кладбища

Ленинградский зоопарк попросил петербуржцев не кормить птиц
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербургские лебеди Афина и Персей стали родителями

Петербургские лебеди Афина и Персей стали родителями

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге у лебедей с прекрасными именами Афина и Персей родились птенцы. Семейная пара поселилась в пруду у Пискаревского мемориального кладбища после того, как 2020 год из-за карантина пережили в Александровском парке. Теперь белоснежные красавцы стали родителями. Об этом 5 июля 2021 года рассказали в Ленинградском зоопарке.

- В конце мая мы заметили, что Афина насиживает яйца в своем гнездышке, и с нетерпением стали ждать пополнения в птичьем семействе. 23 июня на свет появились лебедята. Уже на следующий день папа Персей плавал с тремя очаровательными серыми комочками. Спустя время, вылупился еще один, четвёртый птенец, - рассказали в зоопарке.

Работники зоопарка рассказали, что Персей и Афина очень заботливые родители. Малыши постоянно плавают вокруг них. А если кто-то пытается приблизиться к птенцам, то родители начинают злобно шипеть.

Также в зоопарке попросили не кормить лебедей, а также не пугать малышей.