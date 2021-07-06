«Ласточка» от Петербурга до Новгорода будет ходить быстрее почти на час

"Ласточка" до Новгорода будет ходить на 55 минут быстрее. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоростные электрички «Ласточка» будут ходить из Петербурга в Новгород почти на час быстрее. Для удобства пассажиров с 10 июля меняется расписание движения составов, а время в пути окажется менее трех часов.

- Для улучшения качества обслуживания пассажиров c 10 июля изменяется расписание поезда № 7005 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург (Московский вокзал) – Великий Новгород. Время в пути сократится на 55 минут и составит 2 часа 38 минут, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд будет курсировать в измененном расписании по субботам и воскресеньям. Из Петербурга «Ласточка» будет выходить в 11:14, делать остановку на станциях: Сортировочная, Обухово, Колпино, Тосно, Любань, Чудово, Трегубово и Спасская Полисть. В Новгород состав прибудет в 13:52.