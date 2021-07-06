Более 29 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 6 июля

Более 29,4 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 6 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге немного снизилось число обследований на коронавирус. Если на минувшей неделе ежедневно тестирование проходили по 40 тысяч человек, то на 6 июля 2021 года анализы сдали порядка 29,5 тысяч горожан. Об этом сообщил Смольный.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29463 человека. Обработано 27849 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также специалисты отметили, что за неделю в городе выросло число пневмоний, достигнув рекордной отметки. Так, с 27 июня по 4 июля было обнаружено 2481 пациентов с этой болезнью.

Петербургская городская станция переливания крови обратилась к жителям города с просьбой сдать антиковидную плазму. Теперь донорами могут стать не только те, кто переболел инфекцией, но и привитые граждане.