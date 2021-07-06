Петербуржец нашел на своей даче труп мужчины

Петербуржец нашел труп мужчины на своей даче Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга обнаружил труп мужчины, приехав к себе на дачу. В понедельник, 5 июля 2021 года, житель Московского района города позвонил в полицию и сообщил, что нашел своего мертвого знакомого, который оставался пожить у него в дачном доме.

- Заявитель рассказал, что около года назад в Петербурге познакомился с бездомным. Пообщавшись с ним, он предложил бомжу пожить у него на даче в деревне Кремено Гатчинского района, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сам хозяин дачи 28 июня уехал с дачи домов в Петербург, а когда вернулся 5 июля, обнаружил своего знакомого мертвым.

Труп мужчины лежал на спине на кровати. За время на теле появились гнилостные изменения.

Полицейские осмотрели труп, никаких следов насильственной смерти не обнаружили. Тело было направлено в морг для обследования.