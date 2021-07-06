Ребенок пострадал в ДТП на перекрестке в Купчино

Ребенок пострадал в ДТП на юге Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Утро вторника, 6 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с серьезной аварии. Около 9 часов в Купчино на перекрестке Бухарестской улицы и Олеко Дундича столкнулись два легковых автомобиля. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети, уточнив, что пострадал ребенок.

- В 9 утра на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича, столкнулись Ford и BMW. В одной из машин пострадал ребенок, - пояснили свидетели.

В результате аварии машины разлетелись по разным сторонам дороги, перегородив две полосы движения. Осколки автомобилей усыпали асфальт.

Очевидцы сообщили, что на место приехала машина скорой помощи. Был ли кто-то госпитализирован, не уточняется.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют, как произошла авария.