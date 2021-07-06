Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 6 июля 2021 года

Более 1,8 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом на 6 июля 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге произошел очередной рост заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба на вторник, 6 июля 2021 года, за последние сутки в городе инфекцию выявили еще у 1869 человек. Суточный рост составил 2,2 процента. Сейчас заболеваемость находится на уровне начала февраля, но тогда волна шла на спад.

- За последние сутки в Петербурге от коронавируса умерли 99 человек, выздоровели 2547. За все время пандемии было выявлено 480 149 зараженных, из них скончались 16 975 горожан и смогли побороть болезнь 457 742 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 6 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Согласно статистике Петростата, с января по май смертность в Петербурге выросла на 30 процентов. В 2021 году естественная убыль населения пока что составляет минус 10 240 человек. Речь идет не только о смертях от коронавируса.

Также специалисты отметили рекордное число пневмоний, выявленных за неделю с 27 июня по 4 июля. Из 3406 человек, которые обратились в медучреждения для КТ обследования, пневмонию обнаружили у 2481 пациента.

А в городской станции переливания крови призвали петербуржцев сдать антиковидную плазму. Теперь донорами могут стать не только люди, переболевшие коронавирусом, но и привитые от инфекции.