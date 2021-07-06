Сохранения южного пакгауза Варшавского вокзала требуют через суд

КГИОП требует сохранить южный пакгауз Варшавского вокзала. Фото: kgiop.ru/

Комитет по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП) подал в суд на «Почту России», которой принадлежит историческое здание южного пакгауза Варшавского вокзала. Объект находится в плачевном состоянии, а последние годы ситуация только ухудшается.

- АО «Почта России» надлежало в срок до конца 2019 года разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» (наб. Обводного канала, д. 118, к. 3, лит. А). Поскольку проектная документация в установленный срок не поступила, КГИОП организована работа по привлечению АО «Почта России» к предусмотренной законом ответственности, - сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекция, проведенная в 2021 году показала, что состояние здания ухудшается, охраны нет, проникнуть на объект может любой желающий. Это может привести к пожару и уничтожению памятника архитектуры.

В связи с ситуацией КГИОП требует через суд обязать собственника здания в течение года законсервировать объект, а в течение двух лет - разработать и согласовать проект реставрации. За срыв сроков предлагается установить штрафы в 100 тысяч рублей ежемесячно на первый раз и по 200 тысяч - каждый последующий.