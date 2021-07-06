ГУП "ТЭК" рассказал о яме в Петербурге, в которую въехал пьяный водитель на "Жигулях"

В ГУП "ТЭК" рассказали, что жители на Ленском не остались без воды после ДТП с "Жигули" Фото: СОЦСЕТИ

В ГУП "ТЭК" Санкт-Петербурга рассказали о яме, в которую в ночь на 6 июля 2021 года упал автомобиль "Жигули". Около часа ночи пьяный водитель с компанией гонял по улицам и на повороте во двор вогнал машину в траншею, где ведется реконструкция теплосети.

- Повреждений временной и постоянной сети нет, в ходе инцидента было повреждено только ограждение. Ночью автомобиль вытащили из траншеи. Работы продолжаются в плановом режиме, - рассказали в компании.

Отмечается, что траншея была огорожена. Однако гонщику это не помешало. Тем не менее, перебоя с подачей воды в соседние дома нет.

Реконструкция изношенной теплосети на улице Ленской ведется на отрезке от Индустриального проспекта до проспекта Наставников. Она обеспечивает водой и теплом порядка 40 домов, 5 детских садов, 4 школы и 3 медицинских учреждения.