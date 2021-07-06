Каршеринг влетел в ступеньки барбершопа на улице Савушкина

Когда заехал постричься, но из машины выйти забыл. Фото: vk.com/spb_today

овые приключения каршеринга в Петербурге засняли жители Приморского района. На улице Савушкина, в пяти минутах хо метро «Черная речка», прокатная машина вылетела на тротуар у трамвайной остановки и уткнулась носом в ступеньки барбершопа - мужской парикмахерской.

- Делимобиль припарковался с разгона у крыльца парикмахерской на Савушкина, 16,- пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, пешеходов в момент аварии на тротуаре не было и никто серьезно не пострадал. Единственное неудобство - разбитая машина перегораживает проход.

Судя по кадрам с места аварии, полиция на разбор полетов пока еще не приехала.