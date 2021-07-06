Общественный огород и амфитеатр появились в центре Петербурга

Общественный огород появился в центре Петербурга / Фото: "Бронницкая" библиотека

В центре Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро "Технологический институт", появился общественный огород и амфитеатр. Новое пространство для отдыха горожан разместилось в сквере за клубом "Космонавт", который располагается на Бронницкой улице. Об этом во вторник, 6 июля 2021 года, рассказали в Библиотеке "Бронницкая" (МЦБС им. М.Ю. Лермонтова).

- В апреле библиотека выступила инициатором проекта "Семенцы. Активация", цель которого благоустроить муниципальный округ и открытую площадку для обсуждения проблем и предложений между местными жителями, представителями муниципалитета, специалистами в архитектуре и урбанистики, - пояснили в библиотеке.

Сначала был проведен онлайн-опрос, в котором местные жители рассказали, что им не хватает зеленых, тихих зон для уютного отдыха. В итоге было выбрано место - сквер за клубом "Космонавт".

4 июля во время Соседского фестиваля в сквере был установлен летний амфитеатр, стол для тенниса и домик для кошей, разбит городской огород.