Мужчина напал на девушку с непристойным предложением в парадной дома в Петербурге

Мужчина с непристойным предложением напал на девушку в парадной дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на девушку напал мужчина и сделал ей непристойное предложение. Вечером в понедельник, 5 июля 2021 года, в полицию позвонила 22-летняя жительница дома 2 по улице Ярослава Гашека, которая рассказала, что в парадной дома ее домогался незнакомец.

- В шестом часу вечера девушка возвращалась домой из продуктового магазина. Зашла в парадную, а следом за ней незнакомый мужчина. Пока девушка ждала лифт, мужчина сказал, что она ему понравилась и предложил заняться с ним сексом за 15 тысяч рублей, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девушка испугалась и попыталась уйти через черную лестницу. Но мужчина догнал ее на втором этаже, схватил и прижал к стене, после чего начал трогать жертву за грудь, пытаясь сорвать майку. Девушка достала телефон, чтобы заснять происходящее. Но увидев это, мужчина несколько раз ударил ее по ягодицам и сбежал.

Со слов заявительницы, мужчина был неславянской внешности, ростом 170 сантиметров, в черной футболе с белой цифрой 23 на груди, серых спортивных штанах и в черных кедах. Сейчас полиция проверяет заявление.