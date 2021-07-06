МЧС предупредило об аномальной жаре, надвигающейся на Петербург

МЧС Петербурга предупредило об аномальной жаре с 7 по 9 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Санкт-Петербурга объявило, что на город надвигается аномальная жара. Согласно прогнозу с 7 по 9 июля 2021 года в Северной столице температура воздуха будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.

- С 7 по 9 июля в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов. Температура воздуха днем до плюс 30-32 градусов, - сообщили спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Надо отметить, что 6 июля в Петербурге и так очень жарко. К часу дня температура воздуха уже поднялась до 28 градусов, а синоптики обещали максимум до 31 градуса жары.

Спасатели напоминают, что во время жары следует пить побольше жидкости, при этом избегая алкоголя и лимонадов.